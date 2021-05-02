İngiltere: Federal çözüm yeterince geniş bir çerçeve

YENİDÜZEN

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ortak Pazar ve Kalkınma ofisinin bir sözcüsü, Cenevre’de geçen hafta gerçekleştirilen Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin gayrıresmi görüşmelerde üzerinde anlaşılmış olan BM parametrelerinden uzaklaşan bir öneri yaptığı yönünde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a ilişkin iddiaları yalanladı.



Sözcü “İki toplumlu, iki bölgeli federasyon, Kıbrıs sorununun çözümü için yeterince geniş bir çerçeve içermektedir” diye konuştu.



Kıbrıs Haber Ajansı Londra Bürosu’ndan Thanasis Gavos’un 1 Mayıs 2021 tarihli haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından Kıbrıs Haber Ajansı’na yapılan resmi açıklamada, “Birleşik Krallık, iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyonun, her iki tarafın ilgili hedeflerini karşılayacak yeterince geniş bir çerçeveyi sağladığına inanmaktadır” diyerek federal çözüme açık destek

verdi.

Bu açıklama, BBC’nin Türkçe Servisi’nin geçtiğimiz Cuma günü, Raab’ın iki toplum liderine Cenevre’de desantralize federasyona alternatif bir öneri yaptığı, bu öneriye göre iki taraf karşılıklı olarak birbirinin varlığını tanıyarak Kıbrıs’ın kuzeyi AB’nin bir parçası olarak görüleceği fakat uluslararası bir tanınma olmayacağı iddiasında bulunmaktaydı. BBC Türkçe Servisi’nin bu haberi geçtiğimiz Cuma günü ilerleyen saatlerde “güncellenerek”, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın pozisyonunu da içerecek şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen haberde, Raab’ın BM parametrelerinden uzaklaşmadığı ve desentralize bir federasyonu desteklediği kaydedildi.

Yeniden gözden geçirilerek “güncellenen” yazıda Britanya’dan diplomatik bir kaynağın, Kıbrıs sorununun çözüm temelinin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları olduğunu ve bunların da uluslararası alanda kabul edilmiş olan iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe sahip bir federasyon olduğunu belirttiği vurgulanıyor.

Açıklamada Cenevre’deki Büyük Britanya delegasyonunun Kıbrıs’taki tarafları “yaratıcı ve esnek” olmaya davet ettiği ve varolan parametreler içerisinde pek çok farklı çözümün bulunabileceği mesajını verdiği kaydedildi.

(Kıbrıs Haber Ajansı’ndan derleyip Türkçeleştiren: YENİDÜZEN/2.5.2021)