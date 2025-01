İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na mektup: “Kıbrıs’taki üssümüzün, Gazze’deki soykırımda rolü nedir?”

Kıbrıs’taki İngiliz askeri üssü Ağrotur’un, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri harekatında kullanılıp kullanılmadığı konusunda ‘teyit’ isteyen İngiltere’deki İşçi Partisi’nin eski lideri ve bağımsız milletvekili olan Jeremy Corbyn İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup gönderdi.

Corbyn, mektubunda, Ağrotur’daki İngiliz Hava Kuvvetleri'nin (RAF) “İsrail'e silah göndermek için kullanılıp kullanılmadığını” ve “Filistinlilere yönelik saldırıya yardımcı olmak için üsten kaç ABD hava kuvvetleri uçuşu yapıldığınının” teyit etmesini istedi.

Corbyn, mektubunda, "Hükümetimizin soykırıma iştirakinin ve suç ortaklığının tam boyutunu bilmeyi hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiliz Morning Star gazetesi tarafından yayınlanan mektup, güneydeki medyada geniş yer buldu.

Fileleftheros haberi “Kıbrıs’taki Üssün F-35’lerin Yasadışı Desteklenmesi İçin Kullanımı… Morning Star Gazetesi Bağımsız Milletvekilinin İngiltere Başbakanı’na (Dışişleri Bakanlığı) Gönderdiği Ağrotur’un 'Gazze’de Devam Eden Soykırımda' aldığı rolle İlgili Mektubunu Açıkladı” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros, Corbyn’in mektubunda ifade ettiklerinin, İngiliz Başbakanı Sir Keir Starmer’in Noel döneminde Ağrotur üssüne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı “orada yapılmakta olan kritik işin kamuoyu önünde tartışılamayacağı” açıklamasına dayanıyor göründüğünü yazdı.

Corbyn’in, Starmer’in F-35 savaş uçaklarının uluslararası insani hukuk hilafına kullanıldığını itiraf etmesi nedeniyle, "İngiliz hükümetini, uluslararası insani hukuk hilafına hukuki yükümlülüklerinde istisna yapmakla" suçladığı belirtildi.

I have written to the Foreign Office asking them to tell the truth about RAF Akrotiri and arms exports to Israel.



We deserve to know the full scale of our government’s complicity and participation in genocide. pic.twitter.com/KEBZzJP8CJ