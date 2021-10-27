İngiltere Dışişleri Bakanı’nın ilk Kıbrıs açıklamasında, ‘İki toplumlu federasyon’ vurgusu

İngiltere’nin yeni Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kıbrıs sorunuyla ilgili ilk açıklamasında ülkesinin, iki bölgeli iki toplumlu federasyondan yana tezini yineledi.

Fileleftheros’un haberine göre pazartesi günü görüştüğü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan konuyla ilgili Yunan tezlerini dinleyen Truss, ardından da Avam Kamarası toplantısı sırasında dış politikaya dair birçok soruya muhatap oldu.

‘İngiltere, BM Güvenlik Konseyi parametrelerine dayalı, kapsamlı çözümden yana’…

İskoçya Ulusal Parti Milletvekili Alain Smith’in Kıbrıs ile ilgili sorusuna karşılık Truss, İngiltere’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarındaki parametrelere dayalı kapsamlı çözümden yana olduğuna işaret etti.

Gazete Smith’in, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumların son zamanlarda aldığı “bilgilendirme” inisiyatifi çerçevesinde milletvekillerinden biri olduğunu belirterek, Kıbrıslı Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun da, Londra ziyareti sırasında “Birleşik Krallık Kıbrıs Ulusal Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis ile birlikte İngiliz milletvekilleriyle temas ettiğini hatırlattı.