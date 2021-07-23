İngiliz yetkililerden dikkat çeken görüşme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Maraş’la ilgili Türk tarafının adımlarını kınayan karar taslağını sunan İngiltere’nin temsilcilerinin dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmeleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nda Kıbrıs Çözüm Süreci Koordinatörü Büyükelçi Ajay Sharma ile Birleşik Krallık Yüksek Komiseri Stephen Lillie'yi kabul ettiği duyurulmuştu.

Açıklamada görüşmede ele alınan konularla ilgili detay verilmezken Tatar’ın “Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir çözümün anahtarının tarafların egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasıyla ve bunun taraflarca içselleştirilmesiyle mümkün olabileceğini, mevcut durumun oluşturduğu dengesizlikte eşitliğe dayalı sürdürülebilir bir uzlaşının mümkün olamayacağını bir kez daha muhataplarına tekrarladığı” kaydedilmişti.

Soyer: “Halktan gerçeği gizledi… Brexit sonrası uçurdukları balonlar gibi…”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, Twitter hesabından yaptığı yorumda, “BM Güvenlik Konseyi’ne Maraş karar taslağını sunan İngiltere, 1960 garantörlerden biri. Yani durum vahim. Üstelik Cumurbaşkanı Sayın Tatar metin BMGK sunulmadan İngiliz Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi ile görüştü, iki devletli çözümü anlattığı mesajı verdi. Yani halktan gerçeği gizledi. Brexit sonrası uçurdukları balonlar gibi…” ifadelerini kullandı.