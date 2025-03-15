İngiliz yardım kuruluşu, Gazze'deki çalışanlarının İsrail tarafından öldürüldüğünü açıkladı

İngiltere merkezli Al Khair Vakfı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

Vakfa göre aralarında bir gönüllü ve bir gazetecinin de olduğu sekiz görevli 15 Mart'ta araçları hedef alınarak öldürüldü.

Hamas bunun İsrail'le varılan ateşkesin "bariz bir ihlali olduğunu" söyledi.

İsrail ordusu ise önce "İsrail askerlerine tehdit oluşturan bir drone kullanan iki teröristin", ardından da olay yerine gelen "diğer teröristlerin" hedef alındığını açıkladı.

Vakıf ise çalışanlarının terörist olduğu suçlamasını reddetti.

BBC'ye konuşan vakfın kurucusu ve başkanı Qasim Rashid Ahmad, ekibin çadır kurmak ve faaliyetlerini belgelemek için orada olduklarını söyledi.

Kameramanlarının araçlarına döndüklerine hedef alındığını, onlara yardım etmek için olay yerine giden diğer çalışanlarının da tekrar saldırıya uğradığını aktardı.

Filistin Gazeteciler Sendikası, saldırıda video editörü Bilal Abu Matar ve kameramanlar Mahmud Al-Sarraj, Bilal Aqila ile Mahmoud Asleem'in saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

Sendika İsrail'i "İsrail'in suçlarını dünyaya ifşa etmek ve gerçeği göstermek için canlarını tehlikeye atan Filistinli gazetecileri sistematik bir şekilde hedef almakla" suçladı.

ABD Hamas'ın ateşkesin ikinci aşaması için taleplerini 'uygulanamaz' bularak reddetti

BBC'ye konuşan bir Filistinli yetkili, Gazze ateşkesini uzatmak için yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını söyledi.

ABD ise Katar'daki müzakerelerde Hamas'ın "uygulanamaz" taleplerle geldiğini savundu.

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin birinci aşaması 1 Mart'ta sona ererken iki taraf ikinci aşamaya geçiş konusunda hâlâ uzlaşamadı.

ABD ilk aşamanın Nisan ortasına kadar uzatılmasını ve bu süreçte karşılıklı rehine ve mahpus takasının devam etmesini önerdi.

Fakat Filistinli yetkili İsrail ve Hamas'ın, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ortaya koyduğu plan üzerinde uzlaşamadığını söyledi.

İsrail ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Başbakan Netanyahu'nun müzakere ekibi tarafından Cumartesi akşamı bilgilendirileceği duyuruldu.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada ise "Hamas zaman kendi lehine işliyor diye düşünerek bir kumar oynuyor. Ama zaman onların yanında değil" ifadeleri yer aldı:

"Hamas zaman sınırını biliyor. Mühlet dolarsa nasıl davranacağımızı da biliyor olmalı."

Netanyahu'nun ofisi daha önce, ABD'nin bu teklifini kabul ettiklerini duyurmuştu.