İngiliz bakandan liderlere 'esneklik' vurgusu

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, Kıbrıs’ın gerçeklerine bağlı olarak artık Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki bağımsız devletin işbirliğiyle ancak Kıbrıs’ta adil kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın olabileceğini tekrarladı.

Tatar, İngiltere Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası Devlet Bakanı Wendy Morton’u kabul ederek yaklaşık bir saat görüştü.

Görüşme sonrasında basına açıklama yapan Tatar, Morton ile yapılan görüşmede Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir anlaşmanın olabilmesi için her iki tarafın da görüşlerinin çok önemli olduğunu kendisinin de teyit ettiğini kaydetti.

Morton’un İngiltere’nin garantör ülke olarak Cenevre’deki toplantıda yer alacağını ve toplantıda kendilerinin de birtakım girişimlerinin olduğunu söylediğini dile getiren Tatar, Kıbrıs’ın gerçeklerine bağlı olarak artık Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki bağımsız devletin işbirliğiyle ancak Kıbrıs’ta adil kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın olabileceğini ve bugüne kadar siyasetlerinin sürecini de en başından anlattıklarını belirtti.

"Sırf anlaşma olsun diye bir oyuna gelmeyiz"

“Sırf bir anlaşma olsun diye bir oyuna gelebileceğimizin söz konusu bile olamayacağını, bir takım ekonomik vaatlerle empoze ve dayatma bir çözüme de evet dememiz mümkün olmayacak.” Şeklinde konuşan Tatar, artık Kıbrıs’ın eksi Kıbrıs olmadığını Doğu Akdeniz’in stratejik olarak çok daha önemli olduğunu söyledi. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin hem Anavatan hem de garantör ülke olduğunu ve bölgenin en güçlü ülkesi olarak fikir birliği içerisinde olduklarını ifade etti.

"İki devletliliğin önemini anlattık"

Görüşmede, iki devletliği neden savunduklarını ve neden böyle olması gerektiğini bütün detayları ve ayrıntıları ile tartıştıklarını dile getiren Tatar, Morton’un Cenevre öncesinde birtakım farklı girişimleri olabileceğini ve Cenevre’de büyük bir hazırlık olduğunu ve toplantıda bir netice alınabilmesi için herkesin birtakım esneklikler göstermesi gerektiğini ifade ettiğini söyledi.

Morton: İngiltere 5+BM görüşmelerini destekliyor

İngiltere Avrupa Komşuluk ve Amerika Kıtası Devlet Bakanı Wendy Morton, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile yaptığı görüşme sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

İngiltere’nin Nisan sonunda Cenevre’de yapılacak 5+BM görüşmelerini desteklediğini kaydeden Morton, “biz tarafları esneklik göstermeleri yönünde cesaretlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

Morton, “Ersin Tatar ile görüşmemde, çözümün Kıbrıs’taki her iki toplumun yararına olacağının ve Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna son vereceğinin altını çizdim” dedi.