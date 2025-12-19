İncirli: “Toplumsal hareket ve erken seçim çağrısı yapacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hükümetin ülkede her şey yolundaymış gibi bir algı yaratmaya çalıştığını belirterek, “Sanki memleketin altı üstüne gelmemiş, hiçbir sorun yokmuş gibi bir hava yaratılıyor.” dedi.

Yaptığı konuşmanın yalnızca Cumhuriyet Meclisi’ne değil, Kıbrıs Türk halkının tüm kesimlerine hitap ettiğini belirten İncirli; sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek kuruluşları, ekonomik örgütler ve tüm siyasi partilerin konuşmasının muhatabı olduğunu ifade etti.

İncirli, 2026 yılına 26 milyar TL bütçe açığına ek olarak yaklaşık 10 milyar TL’lik borç faizi yüküyle girildiğini belirterek, ülkenin ciddi bir ekonomik çıkmazla karşı karşıya olduğunu savundu.

“Bu bütçe bir sonuçtur, asıl nedenlere bakmak gerekir.” diyen İncirli, ortaya çıkan ekonomik tablonun hükümet politikalarının sonucu olduğunu belirtti.

Nüfus politikalarına da değinen İncirli, ülkede iki yönlü bir sorun yaşandığını belirterek, düzensiz göçün arttığını, buna karşılık gençlerin ülkeyi terk ettiğini söyledi.

Ekonomik ve sosyal krizin özellikle gençlerin yurt dışına göç etmesine yol açtığını kaydeden İncirli, bunun ülkenin geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

İncirli, hükümeti “yolsuzluk, rüşvet ve kayırmacılıkla” suçlayarak, kamu ihaleleri ve alımlarında hukuk dışı uygulamalar yapıldığını söyledi.

Kamu kaynaklarının kapalı kapılar ardında, şeffaflıktan uzak biçimde çıkar grupları arasında paylaştırıldığını savunan İncirli, “Asıl sorun bütçeden çok daha derin ve yapısaldır.” dedi.

Ekonomik istikrarsızlığın yanı sıra ciddi bir sosyal istikrarsızlık yaşandığını ifade eden İncirli, imzalanan protokol ve sözleşmelerin yeterince tartışılmadan Meclis’ten geçirildiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nin temel sorumluluğunun toplumsal faydayı gözetmek olduğunu vurgulayan İncirli, Meclis’in bu sorumluluğu yerine getiremediğini söyledi.

“Toplumsal hareket ve erken seçim çağrısı yapacağız”

İncirli, bütçenin kabul edilmesinin ardından her şeyin normalleşeceği yönünde bir beklenti içine girilmemesi gerektiğini belirterek, çok ciddi bir toplumsal hareketlenme, protesto ve erken genel seçim çağrısı yapacaklarını söyledi.

Bu çağrının sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri, ekonomik örgütler ve toplumun tüm kesimlerine yönelik olduğunu ifade eden İncirli, “Bu memleketi kötü yönetimden ve geleceğini karartan anlayıştan kurtarma zamanı gelmiştir.” dedi.

Hükümetin uygulamalarına ilişkin örnekleri tek tek sıralamak istemediklerini kaydeden İncirli, ihalesiz alımlar, hukuka aykırı ihaleler ve kamu kaynaklarının usulsüz kullanımıyla ilgili çok sayıda örnek bulunduğunu söyledi.

İncirli, bu uygulamaların Sayıştay raporlarına da yansıdığını belirtti.

Sayıştay denetim raporlarına değinen İncirli, Ercan Havalimanı’nın işletme hakkına sahip şirketin, sözleşme kapsamında ödemesi gereken ciro paylaşım bedellerine ilişkin 59 milyon euro tutarındaki mali yükümlülüğün gündeme geldiğini anımsattı.

Mevcut anlayışın sürmesi halinde ülkede ne ekonomik ne de sosyal anlamda güvenli bir yapıdan söz edilemeyeceğini söyleyen İncirli, CTP grubu adına erken genel seçim çalışmalarının derhal yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

İncirli, “Hükümette kaldığınız her gün bu memlekete daha fazla zarar veriyorsunuz. Artık her şeyin normalmiş gibi devam edebileceği bir ortam çoktan ortadan kalkmıştır.” dedi.