İncirli: “Sektörlerin önünü açacak politikaları hayata geçireceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ni ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede sigortacılık sektörünün mevcut durumu, sektörde yaşanan sorunlar, yasal düzenlemeler ve sektörün geleceğine yönelik beklentiler ele alındı. Görüşmede, sektör temsilcileri, karşı karşıya bulundukları sorunları ve çözüm önerilerini paylaşarak, sigortacılık alanında daha kapsamlı ve çağdaş bir yasal çerçevenin oluşturulmasının önemine dikkat çekerek taleplerini aktardı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, farklı sektörlerin görüş ve önerilerini dinlemeye büyük önem verdiklerini belirterek, karşı karşıya olunan sorunların ancak istişare ve ortak akıl temelinde çözülebileceğini vurguladı. Sigortacılık sektörünün güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu ifade eden İncirli, CTP iktidarında ekonomik yapıyı güçlendirecek, kurumları daha etkin hale getirecek ve sektörlerin önünü açacak politikaların hayata geçirileceğini söyledi. Karar alma süreçlerinde tüm paydaşların görüşlerine değer verdiklerini kaydeden İncirli, ülkenin geleceğinin katılımcı ve uzlaşı kültürünü esas alan bir anlayışla şekillendirileceğini belirtti.

İncirli’ye ziyarette Milletvekilleri Filiz Besim, Devrim Barçın, Ürün Solyalı, Fikri Toros ve Salahi Şahiner eşlik etti. Birlik adına ise KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Börte Kağan Barlasoğlu ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.