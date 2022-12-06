İncirli: “25 Aralık’ta Lefkoşa’nın kaderi değişecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, dünyaya kapılarını açan bir Lefkoşa yaratmak için yola çıktıklarını söyledi ve memleketin kaderinin 25 Aralık’tan sonra değişeceğini ifade etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Sıla Usar İncirli, önceki akşam CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi tarafından Gençlik ve Kadın Lokali’nde düzenlenen dayanışma gecesine katıldı.

Sıla Usar İncirli, yepyeni bir dönemin başlamasına çok az bir süre kaldığına işaret etti.

Etkinliğe Genel Sekreter Asım Akansoy, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri, belediye meclis üyesi adayları ile çok sayıda Gençlik Örgütü üyesi katıldı.

Lefkoşa’nın önünde iki seçenek olduğunu belirten Sıla Usar İncirli, ya parasını ve halkını idare edemeyen bir yönetimde kalacağını, ya da kendilerinin doğru yönetiminde, ayakları üzerinde duran bir hale dönüşeceğini ifade etti.

“Meydanlarıyla, caddeleriyle, aydınlık bir Lefkoşa…”

Nefes alan bir Lefkoşa yaratmak istediklerini aktaran Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’yı yollarıyla, kaldırımlarıyla, caddeleriyle, meydanlarıyla aydınlığıyla gidecek bir başşehir görüntüsüne kavuşturacaklarını belirtti.

Birbirinden değerli belediye meclis üyesi adayları gösterdiklerini dile getiren Sıla Usar İncirli, “Bu ekiple birlikte 25 Aralık’ta Lefkoşa’nın ve hepimizin kaderi değişecek. Bu kaderi biz değiştireceğiz” dedi.

Dünyaya kapılarını açan bir Lefkoşa yaratmak için ekibiyle birlikte yola çıktıklarını ifade eden Sıla Usar İncirli, “Kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle ve mirasıyla sahip çıkacağımız bir Lefkoşa’dır bizim hayalimiz. Lefkoşa’nın ve Lefkoşalının hayalleri küçültüldü ama biz bu en güzel hayalleri yeniden canlandırmak için aday olduk” şeklinde konuştu.

Akansoy: “Yaratacağımız değişim ve dönüşüm kuzey kıbrıs geneline yayılacak”

Etkinlikte konuşma yapan Genel Sekreter Asım Akansoy da, 25 Aralık’taki seçimlerde ülkede bir değişim ve dönüşüm başlayacağını ve bunun da Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar Kuzey Kıbrıs’ın tümüne yayılacağını vurguladı.

CTP’nin tarihi boyunca yerel yönetimlere ayrı bir önem verdiğini aktaran Akansoy, Lefkoşa’yı gerçekten çağdaş anlamda bir kent haline getirmek için yola çıktıklarını belirtti.

Daha fazla özgürlük, daha güzel günler, daha eşit bir ülke ve Kıbrıs Sorununda daha etkili bir çıkış yapabilmek için bu yolu hep birlikte yürüyeceklerini ifade eden Akansoy, bu yolun öncülerinin kadınlar ve gençler olacağına vurgu yaptı.

Lefkoşa’da elde edilecek başarının her yere önemli etki yapacağını işaret eden Akansoy, son sandık kapanana kadar çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.