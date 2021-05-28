İnci Moreket sessizliğini bozdu, "Bahar"ı getirdi
Ülkemizin başarılı kadın sanatçılarından İnci Moreket, uzun süren sessizliğin ardından “Bahar”ı getirdi.
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Ülkemizin başarılı kadın sanatçılarından İnci Moreket, uzun süren sessizliğin ardından “Bahar”ı getirdi.
Müzik alanında uzun yıllardır başarılı işlere imza atan İnci, geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde Gerçek ve Düş isimli şarkıyı seslendirmiş ve birçok dinleyicinin beğenisini toplamıştı.
İnci Moreket, uzun süren sessizliğin ardından söz ve müziği Sinem Çavuşoğlu’na ait Bahar isimli şarkısıyla yeniden müzikseverlerle buluştu. Eşi Kutay Alicik’in prodüksyon şirketi olan Re Chord Cyprus’dan yayınlanan Bahar isimli şarkı tüm dünyadaki müzik platformlarında yerini aldı.
Şarkının düzenlemesini Ahmet Karagözlü yaparken, Bahar klibinin kamera arkasında yönetmen Erkin Tayhani yer aldı.
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