“İmar planlarında bir arpa boyu yol kaydedilmedi”

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Planlı Kalkınma ve Bu Bağlamda Bekleyen ve Kaosa Dönen İmar Planları” konusunda güncel konuşma yaptı.

Baybars, kalkınma planlarının devlet politikası haline getirilmesi ve hükümetler değiştiğinde değişmemesi gerektiğini kaydetti.

Ülkesel Fizik Plan çerçevesinde hazırlanan imar planlarında “bir arpa boyu yol kaydedilmediğini” savunan Baybars, uzun vadeli kalkınma planları oluşturmak gerektiğini belirtti.

Baybars, kalıcı politikalar oluşturulması ve enerji altyapısının sağlamlaştırılmasının önemine işaret ederek, istihdamın desteklenmesi için hükümetin atacağı adımları olumlu karşıladıklarını ve iş garantili eğitim projelerinin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Baybars, hükümetin kalkınma planı hayata geçirme planı bulunup bulunmadığını sordu. İhracatı artırmak ve girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik neler yapıldığını da soran Baybars, ülkede yetişen ürünlerin rekabet edebilmesi adına ne gibi adımlar atıldığına yönelik soru yöneltti.

Baybars, pahalılığın önlenmesine yönelik politika olmadığına işaret ederek, imar planları konusunda adım atılmadığını ve ülkeye döviz girdisi sağlayan inşaat sektörüne yönelik düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Baybars, sosyal konut projeleri ve kırsal kesim arsalarının altyapı projelerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Mağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın uygulamada olmaması konusunda eleştirilerde bulunan Baybars, yasal zeminde bir imar planı yerine emirname ile bölge halkına sıkıntı yaratıldığını, çarpık yapılaşmaya yol açıldığını söyledi.

Öztürkler: 16 köyde çalışmalar başladı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kırsal kesim arazisi dağıtmanın marifet olmadığını, esas önemli olanın arazinin altyapısı olduğunu söyleyerek, buna yönelik ihalelerin sonuçlandığını ve her hafta bir köyde olabilecekleri çalışmalar yaptıklarını belirtti.

16 köyde çalışmalara başladıklarını kaydeden Öztürkler, asfalt yol çalışmaları yapılacağını ve Ocak ayından sonra yaklaşık 30 köye altyapı götürmeye çalışacaklarını belirtti.

Konut edinmenin ciddi bir sıkıntı olduğunu kaydeden Öztürkler, sosyal konut projelerine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Öztürkler, doğru buldukları projeleri devam ettirdiklerini, önemli olanı halka hizmet götürmek olduğunu kaydetti.

Tapunun teşkilat şeması ve vizyonun tamamen değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Öztürkler, randevu sistemindeki sıkıntıları kabul ettiklerini söyledi.

Öztürkler, cezaevi, pasaport, kimlik ve belediyelerle ilgili süreçlerde yaşanan sıkıntıları aştıklarını kaydederek, tapu dairesine yönelik sorunların çözümü konusunda ilgili kesimlerle toplantı yaptıklarını ifade etti.

Anında tapu devrine yönelik yazılım sistemi konusunda çalışma yaptıklarını söyleyen Öztürkler, tapudaki problemleri çözmeye çalışacaklarını belirtti.

Küçük: Denetim mekanizması önemli

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Kamu Yönetiminde İç Denetimin Önemi ” konusundaki konuşmasında, yasaların geçirilmesi kadar uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.

Küçük, belediyelerdeki reform sürecine yönelik yasaların geçmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Mali ve performansa yönelik denetim mekanizmasının önemine işaret eden Küçük, orta vadeli programın eksikliğinin hissedildiğini söyledi.

Küçük, Sayıştay denetimlerinin artırılması gerektiğini ve kamu mali yönetiminde verimlilik esasına göre iş denetim sistemi kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İş denetimi gerçekleştirmek için her kamu kurumuna iç denetçi atanması gerektiğini söyleyen Küçük, bunun Sayıştaylığın da etkin çalışmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Küçük, devlet kaynaklarının halka ait olduğunu söyleyerek, buna uygun hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Denetimin yapılmasından önce neden denetim yapılmadığının araştırılmasının önemli olduğunu dile getiren Küçük, bu konuda yapılan araştırmalara değindi.

Denetimin etkinliğinin artırılmasına yönelik mali ve performans tabanlı bir denetimin uygulanması gerektiğini dile getiren Küçük, dünyada sistem tabanlı denetim anlayışının uygulandığını belirtti.

Küçük, iç denetim konusunda müşavirlerin kullanılabileceğini söyledi.