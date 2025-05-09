Ilona Lesko 2,5 yıl, Melinda Ladanyi ise 15 ay hapis yatacak

Esentepe ve Bahçeli köyünde Kıbrıslı Rumlara ait taşınmaz mallardan bazılarını izinsiz olarak kullandıkları gerekçesiyle Kıbrıs’ın güneyindeki mahkemede yargılanan iki Macar vatandaşı kadına, hapis cezası verildi.

Cyprus Mail’in haberine göre, kadınlardan biri iki buçuk yıl, diğeri ise 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Her iki sanık da geçen ay kendilerine yöneltilen çeşitli suçlamaları kabul etmişti.

Emekli bir güzellik uzmanı olan birinci sanık, Girne yakınlarındaki bazı evlerin satışını tanıtmak ve pazarlamakla ilgili 63 suçlamadan 21’ini kabul etti. Diğer sanık olan kuaför ise aynı 63 suçlamadan 6’sını kabul etti.

Sanıkların suçlamaları kabul etmesinin ardından, geri kalan suçlamalarla ilgili kovuşturma durduruldu. Bu iki kadın, kuzeyde Kıbrıslı Rum mülklerinin gaspıyla ilgili davalarda suçunu kabul eden ilk kişiler oldu.

Daha önceki duruşmalarda, sanıkların sosyal medya hesapları üzerinden Girne'nin doğusunda yer alan Kalograia (Bahçeli) ve Ayios Amvrosios Esentepe köyleri yakınlarındaki konut projelerinin satışını tanıttıkları belirtilmişti.

Haberde, söz konusu konutların, arazinin asıl sahipleri olan Kıbrıslı Rumların izni olmadan inşa edildiği vurgulandı.