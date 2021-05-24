“İlkokullar 11 Haziran’a kadar uzaktan eğitime devam edecek”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararları doğrultusunda, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda uzaktan eğitimin (online eğitim) 11 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Yüz yüze eğitime şu anda geçilmeyeceğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, bakanlığına bağlı basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul ve liselerde daha önce açıklandığı gibi 3’ncü değerlendirme dönemi sınavları ile eğitim öğretim yılının tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, bugün sabah bakanlık yetkilileri ile yaptığı toplantıda alınan diğer kararları ise şöyle sıraladı:

“Ancak; ortaokul ve liselerde bütünleme ve sorumluluk sınavları yüz yüze ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin sınavlarla ilgili aldığı kurallar çerçevesinde yapılacaktır.”

“Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması, sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması, sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması, sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi, sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.”

“Ülkemizde eğitim faaliyeti gösteren dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları ise faaliyetlerine 25 Mayıs Salı gününden itibaren, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın eğitim merkezlerinde aldığı pandemi kuralları çerçevesinde başlayabilecektir.”

“Bu merkezlerde görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen merkezlerde 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.”

“Bakanlığın düzenleyeceği Bülent Ecevit Anadolu Lisesi – 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme ve Kolej Sınavları, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun belirlediği sınav kuralları çerçevesinde Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.”

“Akademik Takvim’e bağlı olarak, 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı okul kayıt işlemleri ise, ilkokullarda 14 – 16 Haziran 2021; Ortaokul ve Liselerde 28 – 30 Haziran 2021 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.”