İlkokul öğretmenlerinin % 91’i aşılı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın yaptığı ankete göre ilkokul öğretmenlerinin yüzde 91 oranında Covid-19’a karşı aşılı olduğu açıklandı.

Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, sendikanın 2021-22 öğretim yılı başlamadan önce bir takım ön çalışmalar yaptığını duyurdu.



Tüm bölgelerden öğretmenlere ulaşıldığı belirtilirken, anket sonucunda, KTÖS üyesi öğretmenlerin aşılanma oranı %91 olarak ortaya çıktı. Aşı olmayan öğretmenlerin %54’ü ise aşı olacağını ifade etti.



Aşı olmayan % 9’luk bölümün yarısından azını oluşturan çok dar bir grubun ise “aşı olmayacağım” demesi gözden kaçmadı.



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, anket sonucunda “Bu veriler doğrultusunda, öğretmenlerimiz her zaman olduğu gibi toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmiş ve toplum sağlığı adına bilimi kendisine rehber alıp okulların açılması için üzerine düşeni yapmıştır. Hükümetin de üzerine düşeni yapması temel talebimizdir.” açıklaması yaptı.