İlkbaharı Matan Porat’ın dans müzikleriyle kutladık

Murat OBENLER

Yorumculuğu ve besteciliği ile dünyadaki önemli müzik dergileri ve gazetelerinden büyük övgüler alan Tel Aviv doğumlu genç kuşak sanatçılardan Matan Porat müziğin güzelliğini yansıttığı 20’den fazla danstan oluşan harika piyano programı ile bir kez daha Pharos Sanat Vakfı’nda sanatseverlere unutlumaz bir gece yaşattı.

Heyecan ve coşkulu program sanatseverlerin ruhlarında çiçekler açtırdı

Piyanoda harikalar yaratan Porat’ın Barok’tan çağdaş döneme ve günümüze kadar uzanan 400 yıllık bir repertuardan oluşturduğu çeşitli dansların kendine üzgü tarzı ile icrası izleyicileri adeta büyülerken konser sonrasıdaki dakikalarca süren alkışa bir bis parça ile karşılık verdi. Dinleyenlerin ruhlarını bir yerlere götüren, heyecan katsayısının hiç düşmediği konserde zaman zaman zıt,zaman zaman tamamlayıcı, zaman zaman da romantik dans parçalarını aralıksız olarak icra eden Porat dinleyicilerin belleğinde ve ruhlarında çok güzel bir hatıra bıraktı.

Tangolardan Minuetlere,Sarabandelerden Forlanelere uzanan zengin program

Kendi besteleri (valsleri) yanısıra Brahms,Bill Evans, Scriabin'in valslerinden oluşan dört yüzyıllık müziğe yayılan renkli bir dans gösterisini izleyiciye sunan Porat, Shostakovich'in yanı sıra Mazurka (Scriabin ve Adès), Minuet(Ravel ve C.P.E. Bach), Tango (Stravinsky ve Nancarrow), Sarabande(Rameau ve Satie) ve Forlane (Couperin ve Ravel) çiftlerini icra etti. Konser programında şu parçalar yer aldı:

BRAHMS Waltzes Op.39 (selections)

SCRIABIN Mazurka Op.25 No.2

ADÈS Mazurka No.2

RAVEL Menuet from Tombeau de Couperin

C.P.E. BACH Menuet in G Major

PORAT Waltz, for Bill

BILL EVANS Waltz for Debbie

STRAVINSKY Tango

NANCARROW Study No.6 “Tango”

RAMEAU Sarabande from Suite en La

SATIE Sarabande No.3

SCRIABIN Valse Op.38

COUPERIN Forlane from Quatrième Concert Royal

RAVEL Forlane from Tombeau de Couperin

LACHENMANN Shadow Dance

SHOSTAKOVICH Waltz Scherzo