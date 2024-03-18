İlk ziyaret Çelebi’ye

Taşkenti Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Genel kurul sonrası ilk ziyaretini Dikmen Belediyesi’ne yaptı.

Taşkenti Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği gerçekleştirdiği genel kurul sonrasında başkan Tunç Sezen ve yönetim kurulu Dikmen Belediye başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Taşkenti Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği başkanı Tunç Sezen Yüksel Çelebi’ye Lefkara İşi hediye etti.

Dikmen Belediye başkanı Yüksel Çelebi ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni başkan ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileyerek destek olacağını dile getirdi.