"İlk siyahi Britanyalı kadın" Kıbrıslı çıktı, anısına dikilen plaket söküldü 

İngiltere'de, "İlk siyahi Britanyalı kadın" anısına dikilen hatıra plaketi, söz konusu kadının Kıbrıslı çıkması üzerine kaldırıldı.

The Telegraph'a göre DNA analizleri, söz konusu kadının Afrika kökenli olmadığını, muhtemelen Kıbrıslı olduğunu göstermesi üzerine BBC tarafından hazırlanan plaket kaldırıldı.

Plaket, 2016 yılında Britanya’daki siyahî topluma ilişkin yapılan gazetecilik ve tarih araştırmasının bir parçası olarak Eastbourne kasabası yakınlarındaki bir Doğu Sussex köyüne yerleştirilmişti.

Plakette, bölgede kalıntıları bulunan ve MS 2.-3. yüzyıllara tarihlenen "Beachy Head'in Leydisi" olarak adlandırılan kadına atıf yer alıyordu.

BBC söz konusu kadını Britanya'nın ilk siyah sakini olarak ilân etmiş, belgesel dizisindeki tarihçiler de Sahra altı Afrika kökenli olduğunu öne sürmüştü.

Ancak ünlü Crick Enstitüsü tarafından yapılan yeni genetik analizler, Eastbourne bölgesinde büyümüş olmasına rağmen kadının Güney Avrupa kökenli, büyük olasılıkla Kıbrıslı olduğunu ortaya koydu.