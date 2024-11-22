“İlk kez Kıb-Tek bütçesi Meclise geldi, peşkeş kayıt altına alındı”
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), milletvekili Devrim Barçın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bütçesinin ilke kez Meclise geldiğini ve peşkeşin kayıt altına alındığını açıkladı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), milletvekili Devrim Barçın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bütçesinin ilke kez Meclise geldiğini ve peşkeşin kayıt altına alındığını açıkladı.
Açıklama şöyle:
İki yıl önce satın aldığım güneş enerjisi sisteminin kurulumu için hala daha Kıb-Tek Yönetim Kurulu'ndan izin alamıyorum.
Gerekçe olarak ise yatırım yapılmadığı için trafoların yeni kurulumları kaldırmadığı söyleniyor.
İki gün önce Mecliste, Bütçe görüşmelerinde, CTP olarak ciddi bir şekilde yürüttüğümüz mücadele sonrası, 4 yıl sonra Kıb-Tek Bütçesini komitede görme "şerefine" eriştik.
Keşke bünyenizde hukukçu istihdam etmenize karşılık, açtığınız davalar için de ayrı bir kaynak yaratıp para ödemediğiniz bir yapıda sadece Hukuk Danışmanlığı için 2024 yılında 3 Milyon TL, 2025 yılında 5.5 Milyon TL; 2026 yılında 7.2 Milyon TL, 2027 yılında 8.4 Milyon TL;
Temizlik için 2024 yılında 8 Milyon TL, 2025 yılında 15 Milyon TL;
İzaz İkram Giderleriniz için 2.3 Milyon TL ve
Ayrıca Yönetim Kurulu için de ekstradan bütçenizde 500 Bin TL ayıracağınıza, kaynaklarınızı yatırıma harcasaydınız.
Not: Kıb-Tek Bütçesine yönelik ayrıntılı veri paylaşımını ileriki günlerde yapacak ve AKSA'ya, halkın vergilerinin nasıl peşkeş çekildiğini Meclis Komite tutanakları ile siz değerli halkımızla paylaşacağız dostlar.