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Ilık hava devam edecek

Ilık hava devam edecek

Yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkili olması, hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

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Yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkili olması, hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 05 –  11 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan raporuna göre, bir hafta boyunca hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette; zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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