İletişim Çalışmaları kitabının 8’incisi yayımlanıyor

İletişim alanında çalışma yapan akademisyenler tarafından 2015 yılından bu yana yayımlanan “İletişim Çalışmaları” adlı elektronik kitabın 8’inci sayısının hazırlıkları başladı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda kitabın baş editörü Prof. Dr. Aytekin Işman, söz konusu kitap için Kültürel Çalışmalar, Habercilik, Medya Eleştirisi, Halkla İlişkiler, Sosyal Medya, Dijital Gazetecilik, Siyasal İletişim, Nomofobik ve İletişim, Marka ve Yeni Medya başlıklarında makale başvurusu yapılabileceğini bildirdi.

“İletişim Çalışmaları 2022” isimli kitabın editörleri hakkında da bilgi veren Işman, kendisi yanı sıra Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür, Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Doç. Dr. Nesrin Akıncı Çötok ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öztunç’un yayın kurulunda ve UKÜ İletişim Fakültesi akademisyenlerinin de kitabın bilim kurulunda yer aldıklarını belirtti.

Prof. Dr. Işman, İletişim çalışmaları 2022 kitabın uluslararası yayınevi niteliğinde sertifikası olan Eğitim Yayınevi tarafından basılacağını anımsatarak, kitabın elektronik versiyonunun yayımlanacağını vurguladı.

Kitap hakkında detaylı bilgi almak ya da kitabın yeni sayısına katkı koymak isteyenler www.tojcam.net ve www.iticam.net internet adresinden bilgi alabileceklerini aktaran Işman, kitap bölümleri hakkında bilgi almak ya da makale başvurusunda bulunmak için bilim insanlarının aisman@ciu.edu.tr adresine elektronik posta gönderebileceklerini ifade etti.