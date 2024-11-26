“İleri sürülen gerekçenin doğru olmaması istifa için fazlasıyla yeterli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin Acil Durum Hastanesi’ndeki ‘Yenidoğan Skandalı’ konusunda Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’i yalanlamasının ardından açıklama yaptı, “İleri sürülen gerekçenin doğru olmadığının ortaya çıkması dahi ‘istifa’ için fazlasıyla yeterli” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, “Normalde yönetmeyenler, krizde hiç yönetmezler, yönetemezler...” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, skandalın yaşandığı günün akşamında "Ailelere geç haber verdik, çünkü polis açıklama yapmayın dedi" açıklamasını yaparken, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, dün komitede konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Açıklama yapmaması yönünde bir uyarıda kesinlikle bulunmadık” demişti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

"Bütçe Komitesi"nde Polis Genel Müdürü, "Yenidoğan ünitesindeki olayda biz kesinlikle Sağlık Bakanı'nın kamuoyuna açıkladığı gibi 'ailelere bilgi vermeyin' talebinde bulunmadık" dedi.

Fırtına bağlamındaki "kriz yönetimi"nin felaketini anlatırken dün Meclis'te de hatırlattık. Bir bebeğimizi kaybettiğimiz o gün, yaşanan ve yargıya intikal eden pek çok olayın yanında bir de "Kriz Yönetimi" felaketi vardı.

Saat 12.30'da Hastane'ye intikal eden Sağlık Bakanı kaybettiğimiz bebeğimizin ailesini durumdan saat 18:00 civarlarında haberdar etmişti.

Kurtarılan bebeklerimizin aileleri ise bebeklerinin durumundan ertesi gün sabah basın aracılığıyla haberdar olmuştu.

Bunlar yetmezmiş gibi, Sağlık Bakanı, aileleri haberdar etmemesinin gerekçesini, Polis'in kendisine bu yönde talepte bulunması olarak açıklamıştı.

Şimdi bunun böyle olmadığı da öğrenildiğine göre, yaşanan ve yargıya intikal eden diğer ihmaller bir yana bırakılsa bile, salt ailelerin geç ya da hiç haberdar edilmemesi ve ileri sürülen gerekçenin doğru olmadığının ortaya çıkması dahi "istifa" için fazlasıyla yeterli.

Normalde yönetmeyenler, krizde hiç yönetmezler, yönetemezler...

Bu arada, Polis Genel Müdürlüğümüzün yalnızca bu olayda değil, kamuya mal olmuş diğer olaylarda da doğru ve zamanında bilgilendirme yapması, bunların "kriz dönemleri"nde "Kriz Masaları" tarafından yapılması kadar önemli...”