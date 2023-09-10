İlçelerde eş zamanlı asayiş ve trafik operasyonu

Polis Cumartesi akşamından Pazar sabahına kadar süren asayiş ve trafik denetimlerinde ikamet izni olmayan 29 kişiyi tutuklarken, 86 kişiye kumar nedeniyle yasal işlem yaptı, 1279 sürücüye ceza keserek, 180 aracı da trafikten men etti.

Sürat ilk, alkol ikinci sıradaki trafik suçu olurken, üçüncü sırayı seyir halinde cep telefonu kullanmak izledi. Polisin verilerine göre, rapor edilen 1279 sürücüden 350’sinin süratli, 41’inin alkollü araç kullandığı tespit edildi. 42 sürücüye de cep telefonu nedeniyle ceza kesildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahalarında eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde gece kulüpleri, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler, pansiyonlar, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. İlçelerde trafik denetimi de yapıldı.

Lefkoşa ilçesinde ikamet izinsiz 13 kişi tespit edilerek tutuklandı. Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği tespit edilen bir kişi de tutuklandı. Alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen işletmeci aleyhine ise yasal işlem başlatıldı.

Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 29 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Lefkoşa ilçesinde, trafikte 510 araç sürücüsü kontrol edilirken 350’si hakkında yasal işlem yapıldı, 91 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerden 97’sinin süratli, 23’ünün alkollü araç kullandığı tesit edildi. 5 sürücü cep telefonu nedeniyle rapor edildi.

Gazimağusa ilçesinde ikamet izinsiz tespit edilen 6 kişi tutuklandı. Alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen işletmeci hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Kumarhaneye girmesi ve bulunmaları yasak olan 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Gazimağusa ilçesinde trafikte 1102 araç sürücüsü kontrol edildi, 375’i hakkında yasal işlem yapıldı.

Sürücülerden 81’i süratli, 3’ü alkollü, 1’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan rapor edilirken, 20 sürücünün trafikte cep telefonu kullandığı tespit edildi. 11 araç da trafikten men edildi.

Girne ilçesinde, ikamet izni olmayan 2 kişi tutuklandı. Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 38 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafikte 1560 araç sürücüsü kontrol edildi, 266’sı hakkında yasal işlem yapıldı.

Sürücülerden 86’sı süratli, 14’ü alkollü, 2’si sürüş ehliyetiz araç kullanmaktan rapor edildi. 7 sürücünün trafikte cep telefonu kullandığı belirlendi. 70 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt ilçesinde, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı. Trafik 562 araç sürücüsü kontrol edilirken, 173’ü hakkında yasal işlem yapıldı. Sürücülerden 18’i süratli 1’i alkollü, 1’i sürüş ehliyetiz araç kullanmaktan, 10’u cep telefonundan rapor edildi. 8 araç ise trafikten men edilmiştir.

İskele’de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi Trafik ekipleri 496 araç sürücüsünü kontrol ederken 115’i hakkında yasal işlem başlattı.

Sürücülerden 68’i süratli, 1’i sürüş ehliyetiz araç kullanmaktan rapor edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.