“İlaçta otomasyon sistemi var ancak tam anlamıyla çalışmıyor”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilaçta otomasyona mutlaka geçilmesi gerektiğinin altını çizerek “şu an itibarıyla sistemin var olduğunu ancak tam anlamıyla çalışmadığını” söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de katıldığı Baykan Gürses Özdağ ve Aziz Karaaziz'in sunduğu 'Manşet Artı' programında bir süredir gündemde olan ilaçlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Eksikliği yaşanan ilaçların ihalelerinin tamamlanmasıyla Cuma gününden itibaren ülkeye ilaçların gelmeye başladığını anlatan Pilli, 136 milyon TL’lik ihalenin ardından 170 milyon TL tutarında yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıkıldığını kaydetti.

“Bu yıl ilaç sıkıntısı çekilmeyecek” diyen Pilli, kanser ilaçlarında ciddi bir eksiklik yaşanmadığını, bir kaç günlük sıkıntı sonrasında bu durumun giderildiğini iddia etti.

Dünyada yaşanan olumsuzluklara işaret eden Pilli, buna rağmen KKTC’de kanser ilaçlarında ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Pilli, Cuma günü gelen iki tırın ardından üç hafta boyunca sevkiyatın süreceğini belirterek, bu konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

İlaçta otomasyona mutlaka geçilmesi gerektiğinin altını çizen Pilli, şu an itibarıyla sistemin var olduğunu ancak tam anlamıyla çalışmadığını kaydetti.