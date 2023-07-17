"İlaç yok, eksik çok, sorun çok, yazıklar olsun…"

Serap ŞAHİN

Sağlıkta sorunlar bitmiyor. Bir tarafta ülkede ilaç tedarikinde sıkıntılar yaşanırken, bir taraftan da vatandaşlar yeterli sağlık hizmeti alamamaktan yakınıyor.

Mevcut hastanenin yetersiz kapasitede olması, binanın su akıtması, sistemin sürekli bozulması gibi sıkıntıların yaşandığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hasta yükü her geçen gün daha da artıyor.

Devlet hastanelerinin yükünü hafifleteceği öngörülen Girne Hastanesi’nin ise zorlu geçen ihale süresinin tamamlanmasına rağmen inşaatı hala devam ediyor. YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar, devlet hastanesinde sorunların bitmediğine dikkat çekti.

Sistemin çok yavaş yürüdüğünü, randevu tarihi gelene kadar kendi kendilerine tedavi olma yöntemi bulduklarını ifade eden vatandaşlar, “Yenilenmeye ve inovasyona ihtiyacımız var” dediler.

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Duriye Deren Oygar, devlet hastanelerinin yükünü hafifletecek olan Girne Hastanesi’nin inşaatının hızla devam ettiğini ancak bazı büyütmelere gidildiği için Kasım ayında bitmesi planlanan inşaatın birkaç ay daha uzayacağını açıkladı.

VATANDAŞLAR NE DEDİ?

Şadi Kale: Sistemleri çok yavaş, doktorlar geç geliyor

“Hastanede sıra çok fazla. İnsanlar çok sıra bekliyor. İçerisi tıklım tıklım. Randevular önceden verilmesine rağmen bazen iptal oluyor. İnsanlar çare bulmak için koşturuyorlar. Sistemleri çok yavaş, doktorlar geç geliyor. Örneğin Türkiye’de bir Ankara veya İstanbul 8.00’de doktorlar vizite başlıyor. Burada doktorlar 10.00’da geliyor. İlaç desen zaten yok. Bir ağrı kesici dahi bulamıyorsunuz.”

Feryal Adem: Hastanede bir Panadol bile yok

“Ben şeker hastasıyım. Hastanede her zamanki gibi bir Panadol bile yok. Doktor bana iğne yazdı ama iğnenin başı hastanede yok. bir iğne başı, dışarıda 300 TL…3 aydır gidip geliyorum, hala yok. Ben sosyal yardım maaşıyla geçinen bir insanım. Ne kadar yetecek bana bu? Geçen hafta iki ilaca 800 TL verdim.”

Selçuk Garanti: Hastalar kendi başlarına tedavi olma yöntemini buldular

“Hastane içindeki kalabalıklar başka hastalıklara davetiye çıkarıyor. Hastanede düzensizlik var. Örneğin Pandemi Hastanesi bayağı rahat. Bazı doktorlar orada baksa bir düzene girebilir. Bir televizyon programı vardı “Yöneticimiz uyuyor mu?” bu işler yönetimle ilgili. Randevuyu alabilmek için fi tarihinde başvuru yaptım. Randevu alana kadar hastalar kendi başlarına tedavi olma yöntemini buldular. Doktorlar da zavallı. “Ne ilaç yazayım hastaya ki bulabilsin” diye kara kara düşünüyorlar.”

Furkan Erkan: Devlet hastanesinde sorunlar ve sıra bitmiyor

“Genel olarak hastaneden aldığım hizmetten memnun değilim. Sigorta beni buraya yolladı. Sabahtan beri sıra bekliyorum. Tek yapılması gereken epikrizime bakılıp ameliyat olduğumu raporlaması olacak. Sadece bir imza için 2 saattir bekliyorum. 5 saat daha beklerim herhalde. Devlet hastanesinde sorunlar ve sıra bitmiyor. Eczaneye gidip basit bir antibiyotik soruyorum o da yok. Ben de Türkiye’ye gidip ameliyat oldum. Ameliyat olduğumu kanıtlamak için sigorta beni buraya gönderdi. Sistem elektrolize edilse daha iyi olur. Bu da istihdam olayıyla eşdeğer gidecek mi? Kıbrıs’tan çok beklemiyorum.”

Yılmaz Kofalı: Yazıklar olsun

“Doktor arıyorsun yok, yaş itibariyle bir röntgen yazılıyor ama o hizmeti de alamıyorsun. Mecburi elinde olan parayı da özel hastaneye vermek zorundasın. Aldığımız maaşın yarısı doktor, yapılacak olan bir tetkik onlara gidiyor. Burada randevu almaya kalktığımızda 3 ay sonraya randevu veriliyor. Devlet hastanesinde yeterli hizmet yok. 8 çeşit hap içiyorum, bu haplardan bazen 2 tane buluyorum, bazen 3 tane. Bu hapların hepsini dışarıdan alıyorum. Biz bu memlekete bu kadar sene hizmet ettik. Bunu mu hak ettik? Bugün bir işveren bir eleman arıyor Pakistan’dan, oradan buradan personel getiriyorlar. Biz şu an o kişilerle aynı kategorideyiz. Yazıklar olsun gerçekten. Hiçbir şey yeterli değil.”

Hazan Yüksel: Yenilenmeye ve inovasyona ihtiyacımız var

“Hastanede verilen hizmetten hiç memnun değilim. Çünkü sistem yok. Hastane olarak çok eskide kaldık. Yenilenmeye ve inovasyona ihtiyacımız var. En basit örneği bir randevu aldığımızda atıyorum saat 08.30’da randevunuz var deniliyor ama buraya geldiğimizde sıra numarası alıp 11:00’de ya da 12:00’de girebiliyoruz randevuya. Bütün günümüz ölüyor. Hastane çalışanları tarafından zaten asla bir güler yüz ya da yardım, kibarlık kesinlikle yok. Doktor bulamıyoruz bu defa özel hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Çünkü olan doktoru hastanede bulmak imkânsız. Başımıza da geliyor. Doktor bekliyoruz kapıyı açtığımızda yukarda kahve içiyor. Saatlerce odasına gelmiyor, hastalarıyla ilgilenmiyor. Özel hastanelere gitmeye çalışıyoruz bu zamanda çok zor. Özellikle asgari ücretle geçinen bir aile için bu çok zor. Özel bir hastalığın varsa yandın. Sürekli gelmek zorundasın. Dışarıda zaten tahliller dünyanın parası. Sistemin artık toparlanmaya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.”

SAĞLIK BAKANLIĞI NE DEDİ?

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Duriye Deren Oygar:

Kasım ayında bitmesi planlanan inşaat birkaç ay daha uzayacak

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Duriye Deren Oygar, Girne Hastanesi’nin inşaatının devam ettiğini ve devlet hastanesinin yükünü kaldırabilmesi açısından bazı büyütmelere gidildiğini açıkladı.

İnşaatta gerileme ya da aksama olmadığına işaret eden Oygar, projede bazı büyütmelere gidildiği için, kasım ayında bitmesi planlanan inşaatın birkaç ay daha uzayacağını söyledi.

Oygar,“Yatak sayısı artacak, anjiyo, MR, BT olacak. Herkesin ayrı poliklinikleri olacak. Poliklinik, yoğun bakım, acil servis ve teknik kısım büyütüldü. İnşaat hızla devam ediyor. Aksama ya da gerileme yok. Yapıldıktan sonra düzenlemek daha fazla zamana mal olacağından bitmeden önce büyütülme yoluna gidildi” ifadelerine yer verdi.