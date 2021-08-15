Hüseyin ÖZBARIŞCI

Üzüm üretiminin yapıldığı yerlerin başında gelen Çamlıbel ve Hisarköy’deki üreticileri, bu yılki rekoltenin düşük olduğuna işaret etti, rekolte düşüklüğünü dengesiz hava koşullarına bağladı.

YENİDÜZEN’e sezonu değerlendiren üreticiler, devletten yeteri kadar destek görmediklerinin de altını çizerek, “Tarım Dairesi yetkilileri dairede değil, ovada olmalı” dedi.

İthal üzüm getirilmemesi gerektiğine de dikkat çeken üreticiler, “Yerli üretime destek yok, köstek çok” diyerek sitem etti.

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesinden dolayı girdi maliyetlerin de yüksekliğinden şikayet eden üzüm üreticileri, “Bu işi yapmak oldukça zor artık” şeklinde konuştu.

Üreticiler ne dedi?

Adıgüzel Akdeniz: “Üzüm üreticileri bu yıl perişanlığı yaşıyor”

“Bu yıl üzüm yeterince pahalı gidiyor ama üzümler ne yazık ki kötü. Şöyle ki, ya getirilen ilaçlar ya gerçekten çok iyi değiller, külleme oluyor, ya da çok aşırı sıcak oldu ve meyveler yandı. Genelde bu sorunlarla karşı karşıyayız. Üzüm üreticileri bu yıl perişanlığı yaşıyor. İlaç ve sürme parası çıkmayacak durumdadır. Biz yıllardır bağcılığın daha modern yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bu, Tarım Bakanlığı’nın görevidir. Tarım Bakanlığı, insanlara rehber olacak, teşvikler verecek, hibe programları yapacak ki insanlar bu işi yapabilsin. Tarım Bakanlığı’nda yeterince teknik kapasiteye sahip elemanları vardır, halkın içine çıkacaklar. Dairede oturarak tarım yapılmaz, dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir tarım politikası yoktur. Tarım Dairesi yetkilileri dairede değil, ovada olmalı. Dairede oturarak ülkedeki üretimi ve üretici geliştirmez. En yakın komşumuz Güney Kıbrıs’ta Avrupa Birliği aracılığıyla ciddi çalışmalar yapıldı. Baf bölgesindeki tarlalar tek tek gezilerek bağlar kontrol edildi ve kötü durumda olan bağların sökülmesi için kök başına 7 Euro verildi. Bu, tüm dünyada yapılıyor. Bizde de yapılmalı. Tarım Dairesi üreticiye rehber olmalı. Bizim üreticimiz bunlardan yoksun.”

Raif Mülazimoğlu: “Yerli üretime destek yok, köstek çok…”

“Satışlar çok kötü, satışların yanında bu yılki üzümler de pek iyi değil. Aşırı sıcaklar bu yılki üzümleri çok etkiledi. Ben genelde sucuk yapıp belli başlı müşterilerime satıyorum. Bugün birçok bölgede, birçok üreticimiz var ama üzüm ithali yapılıyor. Yerli üretime destek yok, köstek çok… Üreticiler bunlarla mücadele ediyor. Günden güne kötüye gidiyoruz. Ben bir üzüm üreticisi olarak Tarım Dairesi yetkililerinin bu yıl Çamlıbel’e geldiğini hiç görmedim. Tarım Dairesi var ama adı… Bilinçsiz bir şekilde ilaç alıp atıyoruz.”

Can Polat Şemi: “Bu yıl, geçen yıla göre daha kötü gidiyor”

“Bu yıl rekolte oldukça düşük. Kuraklıktan dolayı üzümler de etkilendi. Son olan sıcaklardan da bağların üzerindeki meyveler yandı. Açıkçası üzüm bulmakta sıkıntı yaşadık. Bizim belirli müşterilerimiz var ve biz üzümün ham maddesini kullanıp sucuk yapıyoruz. Şu anda da ham maddesini kullanabilecek üzüm arayışı içerisindeyiz. Kısaca söyleyecek olursak bu yıl, geçen yıla göre daha kötü gidiyor diyebiliriz.

Ülkemizde bir de plansız ve programsız tarım politikası var. Yıllardır yerli üretime ve üreticiye destek olmadı, bundan sonra da olacağını sanmıyorum. Üretim yapmamızı istemiyorlar ama bu zorla bu ülkede üretim yapmak istiyoruz, bunun için de mücadelemizi veriyoruz.”

Ali Ekenoğlu: “a şırı sıcaklar olan meyveyi de etkiledi”

“Benim küçük dönümlük bir bağım var ve geçen yıl ilk kez az meyve vermişti. Ağaçlar meyve verimi açısından bu yıl biraz daha iyiydi ama açıkçası aşırı sıcaklar olan meyveyi etkiledi. Ben biraz sucuk yapma düşüncesindeyim, tam anlamıyla verime geçmediğim için pek bir şey söyleyemem. Piyasayı çok iyi bilmiyorum ama yerli üretime destek çıkılmıyor. Yerli üretim daha fazla desteklenmeli.”

Enver Osmanlı: “Bu işi yapmak oldukça zor artık”

“Bu yıl rekolte oldukça düşük. Aşırı sıcaklar bağların üzerindeki üzümleri oldukça fazla bir şekilde etkiledi. Üzümlerin birçoğu yandı. Eskiden beri bu işleri yapıyorduk ama bu işi yapmak oldukça zor artık. Dövizin yüksek olmasından dolayı üretim esnasındaki girdiler geçen yılın iki katı, üç katı daha yüksek. Bir de yerli üretime yeteri kadar destek çıkılmıyor. Eğer ithal gelecekse gelsin ama yeteri kadar üzüm yoksa gelsin. Fiyatlar da normal olmalı, hem üretici, hem tüketici kazanmalı.”