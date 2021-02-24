İlaç ve Eczacılık Dairesi ilaç alımı için ihaleye çıktı

İlaç ve Eczacılık Dairesi, 75 milyon TL tutarında ilaç alımı için ihaleye çıktı.

Merkezi İhale Komisyonu’nun ilanına göre, teklif süresinin 10 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da dolacağı ihale için şartname 1500 TL+KDV makbuz karşılığı İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden temin edilebilecek.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’na 4 adet PCR cihazı temini için açılan ve süresi dün dolan pazarlık usulü ihale, idarenin istemi üzerine 5 Mart Cuma günü saat 10.00’a ertelendi.