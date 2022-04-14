İlaç eksikliğinde son durum: “Yarından itibaren ilaçlar gelmeye başlayacak”

Ülkede uzun süredir yaşanan ilaç eksikliğindeki son durumu YENİDÜZEN’e değerlendiren Sağlık Bakanı Ali Pilli, eksik ilaçlarla ilgili hemen hemen tüm ihalelerin sonlandığını ifade ederek, “Yarından itibaren ilaçlar gelmeye başlayacak” dedi.

İlaç Eczacılık Dairesi’nde bu sabah yeniden eksiklikler ve ihalelerle ilgili toplantıda olduğunu anlatan Pilli, konunun bire bir takipçisi olduğunu kaydederek, “Bundan sonra her gün bana rapor iletilecek, ne eksik, ne geldi, ne gelmedi güncel tüm veriler elimizde olacak” yorumunu yaptı.

İlaç eksikliğinin nedenini sorduğumuz Pilli, ülkedeki yasal prosedüre dikkat çekti, “İhale yasası tekrar gözden geçirilip bazı şeyler süratle yapılmalı, bu yasal prosedürler muhakkak değişmeli” ifadelerini kullandı.

İhale yasası prosedürlerinin çok uzun zaman aldığını ve vakit kaybına neden olduğunu dile getiren Pilli, “Bu süreçler bizim canımız çıkarttı” şeklinde konuştu.

“Ülke menfaati, halk menfaatleri için bunlar hızlandırılmalı”

Pilli, özetle şunları dile getirdi:

“İlaç eksiklikleri için ben de çok üzülüyorum ama elimizde olmayan nedenler de var. 20 Milyon TL’ye piyasadan da olsa sürekli topluyoruz. İhale süreçlerinde büyük sıkıntılar var ve süreci sürekli ileriye atıyor. Bunun yanında da ilaç sıkıntısı döneminde de yani Pandemi döneminde yasal prosedürü aşmak bizi çok zorladı. Ülke menfaati, halk menfaatleri için bunlar hızlandırılmalı. Bekleme süreleri çok uzun, 20 gün aksı süresi var, bekleme süresi var, itiraz olması halinde süreç değişebiliyor, bu süreçler bizim canımız çıkarttı.”