İklim değişikliğinin tarıma etkileri konuşulacak

"İklim Değişkenli ve Tarıma Etkileri” konulu seminer yarın saat 10.00'da Kıbrıs Türk Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenecek.

Tarım öğretiminin başlamasının 180’inci yıl dönümü kapsamında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenecek seminerde, 18 Mart Çanakkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. İsmail Taş sunum yapacak.