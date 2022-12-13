İkinci “4G – 5G İhalesine” çıkılıyor

▶ YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir önceki ihalede 469 MHz genişliğindeki toplam frekans bandının 247 MHz'lik kısmını alan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, yeni ihaleye katılmamasının beklendiğini söyledi.

▶ Arıklı, ihale şartnamesinde yer alan “Bu ihaleye sadece ülkemizde hizmet veren 2 mobil operatör katılabilecektir” ifadelerinin aksine, ihaleyi “uluslar arası açtıklarını ve Telsim dışında uluslar arası bir firmanın da bu ihaleye girebileceğini” ifade etti.

Ertuğrul SENOVA

Halk arasında “4G – 5G İhalesi” olarak bilinen; “IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi" geçtiğimiz ay sonuçlandı ancak ikinci bir ihalenin gerçekleştirilmesine karar verildi.

Vodafone bünyesindeki Telsim’in ilk ihaleye katılmaması ve “pazardan çekileceği” yönündeki iddialar üzerine, Ulaştırma Bakanlığı ve BTHK’nın bunu göze alamadığı, bu kapsamda “daha dar frekans bantlarıyla ilgili ihaleye çıkma kararı aldığı” öne sürüldü.

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Merkezi İhale Komisyonu (MİK) aracılığıyla, 222 MHz genişliğindeki frekans bandı için ihaleye çıkma kararı aldı.

Eylül ayında çıkılan ve sadece “Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.” yani, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katılım gösterdiği ihalede, 469 MHz genişliğindeki toplam frekans bandının 247 MHz'lik kısmı ihale edilmişti.

Yeni çıkılacak ihalede ise 222 MHz genişliğindeki frekans bandı için ihaleye çıkılıyor.

MİK’in resmi ilanında yer alan bilgilere göre ihale ile ilgili 27 Aralık Salı gününe kadar teklif kabul edilecek.

İhale şartnamesine göre, ihaleye sadece Kıbrıs’ın kuzeyinde hizmet veren 2 mobil operatör katılabilecek.

Arıklı: “Turkcell’in ihaleye katılması beklenmiyor”

Ancak YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir önceki ihalede 469 MHz genişliğindeki toplam frekans bandının 247 MHz'lik kısmını alan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yeni ihaleye katılmamasının beklendiğini söyledi.

İhale şartnamesi başka, Arıklı başka söylüyor

Arıklı, ihale şartnamesinde yer alan “Bu ihaleye sadece ülkemizde hizmet veren 2 mobil operatör katılabilecektir” ifadelerinin aksine, ihaleyi “uluslar arası açtıklarını ve Telsim dışında uluslar arası bir firmanın da bu ihaleye girebileceğini” söyledi.

Arıklı, “Türkiye menşeli birkaç uluslararası firma şimdiden, ihaleyle ilgili teklif aldı” dedi.