İki yaralı, üç kişiye de yasal işlem

Ülkede bugün ve dün meydana gelen beş trafik kazasında iki kişi yaralandı, üç sürücü aleyhinde yasal işlem yapıldı.

Polis basın bültenine göre, Girne-Lefkoşa ana yolunda bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada Fatma Kurt (K-24) yönetimindeki RE 746 plakalı araçla seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Orta refüjdeki çelik bariyerlere çarpıp savrulan araç, takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde, dün saat 10.30’da, Mustafa Metin Bıçkıcıoğlu (E-75) yönetimindeki HR 003 plakalı araçla seyrettiği sırada, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce dönüşe geçti. O esnada karşı istikametten gelen Asıf Nazır (E-26) yönetimindeki SZ 076 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çene ve diş kırıkları teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

HR 003 plakalı araç sürücüsü Mustafa Metin Bıçkıcıoğlu aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde, dün saat 18.00 sıralarında, 147 miligram alkollü içki tesiri altında olan Reşit Şimşek (E-48) yönetimindeki HP 274 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yol çalışması nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Seydahmet Kılıç (E-51) yönetimindeki ZVV 811 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan olmadı. HP 274 plakalı araç sürücüsü Reşit Şimşek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kırmızı ışıkta duran araca çarptı

Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde dün saat 18.00 sıralarında, 193 miligram alkollü içki tesiri altında olan Harun Özdemir (E-31) yönetimindeki ZPV 229 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu tarafında kırmızı ışık yandığı için durmak zorunda kalan Mücahit Avcıkadir (E-30) yönetimindeki RY 917 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

ZPV 229 plakalı araç sürücüsü Harun Özdemir aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Yoldan çıkan araç, elektrik direğine çarptı

Tepebaşı’nda Şehit İbrahim Latif Caddesi’nde dün saat 18.30’da meydana gelen kazada ise 79 miligram alkollü içki tesiri altında olan Fikret Çelik (E-38) yönetimindeki ZNG 680 plakalı araçla seyrettiği sırada viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, banketteki elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.