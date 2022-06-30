İki yangın söndürme uçağı güneye ulaştı

Güneyin yangınla mücadele çerçevesinde İspanya’dan kiraladığı iki adet “Air Tractor” tipi yangın söndürme uçağı dün güneye ulaştı.

Fileleftheros gazetesi, iki adet “Air Tractor” yangın söndürme uçaklarının dün güneye ulaştıklarını ve Cumaya kadar operasyona çıkmaya hazır hale geleceklerini yazdı.

Gazete, güneyin şu anda sahip olduğu yangın söndürme hava araçlarının sayısının, “Air Tractor” uçaklarıyla birlikte 6 olduğunu da vurguladı.