‘İki vakit namaza, bir bisiklet’

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Evkaf ve Din İşleri Dairesi, ‘yaz Dönemi Çevrimiçi Dini Bilgiler Kursu’ düzenledi, kurs süresince her gün iki vakit namazını camide cemaatle kılacak çocuklara ‘bisiklet’ vaat etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Evkaf ve Din İşleri Dairesi amblemli broşürlerle duyurulan kurs için müracaatların Camii din görevlileri tarafından alınacağı belirtilirken, 7-15 Haziran’da başvuru yapılabileceği de bildirildi.

Kurs için sabah ve öğleden sonra iki alternatif sunulurken, kurs süresince her gün iki vakit namazını camide cemaatle kılacak çocuklara ‘bisiklet’ hediye edileceği de belirtildi.

Anayasa Mahkemesi: “Eğitim devletin işi” demişti

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz Nisan ayında Kur’an kursları ve hafızlık eğitimine yönelik oybirliğiyle ilgili verdiği kararın ‘gerekçesi’ yayımlanmış, eğitimin ‘devletin işi’ olduğuna vurgu yapmıştı.

Mahkeme, Din İşleri Komisyonu’nun hafızlık eğitimi verme yetkisini düzenleyen yasanın 8 (B) 2 (A) bendini, her türlü eğitimin devletin gözetim ve denetiminde yapılması gerektiğini vurgulayan Anayasa’nın 23’üncü maddenin 4. fıkrası ile 59’uncu maddenin 2. fıkrasına aykırı bulmuştu.

Kararda, “Dini eğitimin veya hafızlık eğitiminin Din İşleri Komisyonu tarafından yapılmasının devletin gözetim ve denetimi ile eşdeğer kabul edilmesi mümkün değildir” denmişti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti…

Anayasa Mahkemesi’nin Din İşleri Dairesi’nin hafızlık eğitimi ve Kur’an kurslarına yönelik kararına TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘tehditkar’ bir uyarı gelmişti. Erdoğan karara ilişkin “Yanlıştan dönülmezse atacağımız adımlar farklı olur” açıklaması yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Din İşleri Dairesi'nin yetkilendirilmesi için Başbakan'la görüştüğünü belirtmişti.