İki trafik kazasında iki kişi yaralandı

Lefkoşa-Girne ana yolu ve Kaleburnun’da, iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa-Girne ana yolunda dün sabah meydana gelen kaza, İpek Türgüt'ün (K-32) yönetimindeki ST 801 plakalı salon araçla güney istikametine seyrettiği sırada, Yakın Doğu Üniversitesi hizasına geldiğinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Ali Şaşkara (E-51) yönetimindeki VY 618 plakalı kamyonu dikkatsizce geçmeye çalıştığı sırada oldu. Türgüt'ün aracı, Şaşkara'nın kamyonunun sağ arka kısmına çarptı.

Açıklamada, çarpmanın etkisiyle sağa doğru kontrolsüzce savrulan ST 801 plakalı aracın, orta refüjün beton bariyerlerine çarpıp durduğu ve kaza sonucu yaralanan ST 801 plakalı araç sürücüsü İpek Türgüt’ün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Kaleburnu’nda kaza…

Öte yandan, Kaleburnu’nda bugün İsmet Paşa (E-77) yönetimindeki MR 566 plakalı aracın, kuzey istikametine seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıktığı, yaklaşık 15 metre yükseklikteki yamaçtan aşağıya düşerek tekerlekleri üzerinde durduğu kaydedildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve tedavisinin halen sürdüğü belirtildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.