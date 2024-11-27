İki trafik kazası… Üç yaralı, bir tutuklu

Girne ile eski Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, dün meydana gelen iki trafik kazasında üç kişi yaralandı, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi’nde meydana gelen kazada, Saqıb Ishaq (E-35) 136 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LJ 848 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun sağında park halinde bulunan Mustafa Demir (E-25) sorumluluğundaki KG 674 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan LJ 848 plakalı araçtaki yolcu Metin Duman (E-49), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

LJ 848 plakalı araç sürücüsü Saqıb Ishaq, “alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Dikkatsizlik kaza getirdi... İki kişi yaralandı

Eski Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda dün saat 13.30’da meydana gelen kazada ise, Nizamettin Bora (E-32) yönetimindeki JH 395 plakalı araçla seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Aral Evginel (E-18) yönetimindeki YR 784 plakalı aracı sağından geçmek için dikkatsizce karşı şeride geçti. O esnada karşı istikametten gelen Mırshat Muradov (E-28) yönetimindeki YJ 664 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun soluna savrulan JH 395 plakalı araç, sol arka kısmıyla YR 784 plakalı aracın sağ ön kısmına da çarptı.

Kazada yaralanan JH 395 ve YJ 664 plakalı araç sürücüleri Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Nizamettin Bora kaburga kemiklerinde ve sağ ayak kemiğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste gözetim altına alındı. Mırshat Muradov ise sol kol kemiği kırığı teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Polisin her iki kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (tak)