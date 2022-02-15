İki Toplumlu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi eş başkanları dün bir araya geldi

İki Toplumlu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanları Nedime Serakıncı ve Sula Zavu’nun dün ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde ilk kez baş başa görüştükleri haber verildi.

Bunun kadınların barış sürecine katılımı için ilk adım olduğunu yazan Haravgi gazetesi, görüşmede BM Güvenlik Konseyi’nin kadınların barış sürecine katılımını talep eden kararının uygulanması çabasının ortaya konduğunu kaydetti.

İki eş başkanın ilk adım olarak, ne yapıldığı ve ne arzu edildiğinin bilinmesi için, eylem planını iki taraftaki kadın örgütleri ve siyasi partilerde harekete geçirmek konusunda anlaştıklarını belirten gazete, Komitenin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Sula Zavu’nun, görüşmeyi çok samimi olarak nitelendirdiğini ekledi.