İki toplumlu toplantılar telekonferansı şeklinde devam ediyor

Slovakya Büyükelçiliği’nin himayesinde Ledra Palace’ta rutin olarak yapılan toplantılara katılan bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, bu kez telekonferans aracılığıyla bir araya geldi.

Slovakya Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, siyasi parti temsilcileri, pazartesi günü New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde, Kıbrıs’taki iki toplum liderinin katıldığı gayri resmi toplantının sonuçlarını ele aldı.

Siyasi parti temsilcileri, New York’taki gayri resmi toplantıdan, mutabık kalınmış zeminde, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik herhangi bir sonuç çıkmamasından dolayı duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler.

Katılımcı siyasi parti temsilcileri, BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için siyasi diyaloğun yeniden başlamasına yönelik ortak zemin bulunma olasılığına bakmak ve güveni artırıcı önlemleri görüşmek için yeni bir özel temsilci atayacak olması yaklaşımını memnuniyetle karşıladılar.

Slovakya Büyükelçisi Jan Skoda himayesinde yapılan bugünkü toplantıya, kuzeyden Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) Simge Okburan, Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) Mehmet Karanar, Kıbrıs Sosyalist Partisi’ni (KSP) Kazım Öngen, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni (BKP) Salih Sonüstün, güneyden ise Akel’i Elias Demetriou ve Stavri Kalopsidiotou, Yeşiller Partisi’ni Kyriakos Tsimillis, DİSİ’yi Charalambos Stavrides, EDEK’i Andreas Panagides ve Birleşik Demokratlar’ı Praxoula Antoniadou Kyriacou temsil etti.

İki toplumlu siyasi parti temsilcilerinin bir sonraki toplantısı, adadaki epidemiyolojik duruma da bağlı olarak Ekim ayının ikinci yarısında yapılacak.

