İki toplumlu kısa film Av’a İngiltere’den En İyi Film Ödülü

Murat OBENLER

Kıbrıs’ta ataerkillik ile homofobiyi ele alan ilk kurmaca film olma özelliğini taşıyan; senaryosunu, yapımcılığını, yönetmenliğini Sholeh Zahraei ile Kamil Saldun’un yaptığı “Av”(The Hunt) filmine bir ödül de İngiltere’deki The South London Film Festival’inden geldi.

13 kategoride ödüller dağıtan festivalde, iki toplumlu psikolojik dram türündeki kısa film Av, En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü’ne layık görüldü.

Festivalin kurucusu ve festival direktörü Kyriakos Georgiou tarafından açıklanan ödüller listesinde Uluslararası Kısa Film kategorisinde Av’ın adı yer alırken, film ekibinden Zahraei ve Saldun ödül töreninde bu büyük gururu diğer ekiplerle paylaştı. Catford Mews Sineması’nda 18:30’da diğer filmlerle birlikte sinemaseverlere gösterilen Av, ataerkillik, homofobi, insan hakları,hayvan hakları, çevre, toksik erkeklik, ayrımcılık, milliyetçilik, din ve sınırlar gibi konu çeşitliliğini içinde barındırıyor. Filmde ülkemizin usta oyuncularından Ali Düşenkalkar ve Erdoğan Kavaz ile Barış Refikoğlu, Andreas Orphanides, Elmaziye Derviş, Yaşar Aydın Karaca ve Harisson(köpek) yer alıyor.

Film İngiltere’de Ekim ayında gerçekleşen 29. Raindance Film Festivali’ndeki gösteriminden sonra 12 Aralık’ta yine İngiltere’deki Kıbrıs Yüksek Komisyonluğu Kültür Birimi tarafından organize edilen The Cyprus Film Day etkinliğinde gösterildi.

Londra'da bulunan Kıbrıs Yüksek Komisyon Başkanı Andreas S. Kakouris'in himayelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, aralarında Zahraei ve Saldun’un da yer aldığı Kıbrıslı yönetmenler ve yapımcılar Mayfair Hoteli’nde yer alan etkinlikte bir araya geldi. İnternatıonal Short Film Festival of Cyprus işbirliğinde yer alan etkinlikte festivalde ödül alan filmler Londralı sinemaseverlerle buluştu. Yoğun bir ilginin olduğu etkinlikte filmlerin yönetmenleriyle de söyleşiler gerçekleşti. İngiltere’de de beğeni ile izlenen Av ile ilgili yönetmenlere birçok soru gelirken çok samimi ve yararlı bir soru-cevap oldu.