İki toplumlu hellim komitesiyle AB müktesebatı ilk kez Kıbrıs genelinde uygulanacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Kostas Kadis, Avrupa Komisyonu'nun Halloumi/Hellim konusunda gayri resmi iki toplumlu bir komitenin kurulmasına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) Kıbrıs Türk basınında çıkan haberler üzerine yönelttiği soruya Kadis, çalışma grubunun kurulmasının Halloumi/Hellim'i Menşe Adı Korumalı Ürün (PDO) olarak kaydeden 591/2021 sayılı AB uygulama yönetmelikte ve hellim ile ilgili olarak belirli hayvan ürünlerinin Kıbrıs’taki yasakları kaldırmayla ilgili Komisyon'un 2007/330/EC sayılı Kararını değiştiren 2021/586 sayılı uygulamada öngörüldüğünü hatırlattı.

Kadis, KHA’ya verdiği demeçte, “Grup, düzenlemenin uygulanmasını izleyecek” dedi ve hükûmetin grubun kurulması kararını memnuniyetle karşıladığını hatırlattı.

Komisyon, 7 Nisan'da yayımlanan bir basın açıklamasında, grubun “eşit sayıda on Kıbrıslı Rum ve Kıbrıs Türk üyeden oluşacağını ve üyelerin ortak bir çıkarı temsil etmek üzere atanacağını” söyledi.

Bakan, “Grup, düzenlemeyi izleyecek ve uygulamayla ilgili önerilerde bulunacak” dedi.

Kadis ayrıca, grubun kurulması ve düzenlemenin uygulanması yoluyla “AB müktesebatının ilk kez Kıbrıs genelinde etkili bir şekilde uygulanacağını ve bunun her iki toplum için de olumlu bir gelişme olacağını” belirtti.

AB, geçen yıl nisan ayında Halloumi/Hellim'i PDO olarak belirlemişti.