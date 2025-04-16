İki Toplumlu Gençlik Komitesi resmen kuruldu…

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu, “Kıbrıslı Türk lider” Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Gençlik Teknik Komitesi’nde görev alacak üyelerin listesini Birleşmiş Milletlerle (BM) ve birbirleriyle paylaştıklarını duyurdu.

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mart 2025'te Cenevre'deki gayriresmi toplantıda, Gençlik Teknik Komitesi kurulması konusunda varılan mutabakatın ardından, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar, bugün Birleşmiş Milletler ile ve birbirleriyle Komite’de görev alacak üyelerin listesini paylaştılar” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Kıbrıs'taki BM, Komite’yi diyaloğu artırmaya, katılımı teşvik etmeye ve ada genelindeki gençlerin ortak arzularını, ihtiyaçlarını ve zorluklarını yansıtan inisiyatifleri desteklemeye teşvik etmektedir” denildi.