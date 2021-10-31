İki toplumlu 'Av' İngiltere’de sinemaseverlerle buluşacak

İngilterenin en prestijli bağımsız film festivali olan Raindance Film Festivali 29.kez sinemaseverlerle sinema dünyasını buluşturuyor. Açılışı 27 Ekim Çarşamba gecesi Londra'da yer alan tarihi Dorchester hotelde gerçekleştiren festivalde kırmızı halıdan geçen davetliler verilen resepsiyon sonrası açılış filmini Curzon sinemasında izledi. Yönetmenliğini Lina Roessler'in üstlendiği 'Best Sellers' filminde yer alan usta oyuncu Michael Caine'e gösterim sonrası festival müdürü Elliot Grove tarafından onur ödülü verildi.

Birleşik Krallık'taki Kıbrıs Yüksek Komisyonu ve Invest Cyprus (Kıbrıs Yatırım Teşvik Ajansı), Kıbrıs'tan yeni filmlerden oluşan heyecan verici bir program sunmak için Raindance film festivaliyle güçlerini birleştirdi ve 4 uzun ve 8 kısa metajlı filmin yer aldığı Kıbrıs Sineması seçkisi festivalde gösterilmeye başlandı.

Festival açılışının ertesi akşamında Londra'da bulunan Kıbrıs Yüksek Komisyon Başkanı Andreas S. Kakouris'in gerçekleştirdiği Kıbrıs galasında filmleri seçilen Kıbrıs'lı yönetmenler ve yapımcılar Mayfair hotelinde yer alan etkinlikte bir araya geldi. Raindance festival müdürü Elliot Grove yaptığı konuşmada Kıbrıs sinemasında çok yetenekli sanatçılar olduğunu ve dünyaya daha fazla tanıtılmasının vaktinin geldiğini söyledi.

Kıbrıs sinemasi için büyük başarı

Festivalin bu yıl oluşturduğu Kıbrıs filmleri seçkisinde, 4 uzun ve 8 kısa metajlı film yer alıyor. Özenle seçilmiş filmler insanların günlük yaşamlarını incelerken aynı zamanda Kıbrıs'ın sosyal ve politik kaygıları ile özlemleri de ele alıyor. Gösterimlerin ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür ateşesi Dr. Marios Psaras'ın moderatörlüğünde film yapımcılarıyla soru-cevap oturumları yapılacak. Kıbrıs'tan kısa metrajlı filmler 1 Kasım saat 15:00' te, Curzon Soho sinemasında gösterilecek.

Ataerkil toplum ve homofobiyi anlatan iki toplumlu film 'Av' da Raindance’de

Ataerkil toplum ve homofobiyi anlatan iki toplumlu 'Av' filminin dünya festivalleri yolculuğu sürerken film bu kez de İngiltere’de sinemasevererle buluşuyor. Raindance’de gösterim seçkisine seçilen kısa filmin 1 Kasım Pazartesi saat 15.00’deki gösterimine yönetmenler Sholeh Zahraei ve Kamil Saldun ile oyuncu Elmaziye Derviş de katılarak gösteri sonrası yapılacak söyleşide sinemaseverlerle biraraya gelecek.İngiliz seyircilerle birlikte İngilterede yaşayan ve büyük bir nüfusa sahip birçok Kıbrıslı filmsever film ekibine sorular sorabilecek.Festival programı ve biletler Raindance Film Festivalinin resmi sayfasından temin edilebilecek.

Resmi sayfa: https://raindance.org/festival/guest-country-cyprus/