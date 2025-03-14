“İki toplumda emekçi kadınların konumu” konulu panel yapılıyor…

Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in emekçi kadınlar büroları, “İki toplumdan emekçi kadınların konumu” konulu bir panel düzenliyor.

20 Mart 2025 Perşembe günü saat 17.00-19.00 saatleri arasında yapılacak panelle ilgili olarak sendikaların kadın büroları adına bir açıklama yapan DEV-İŞ Kadın Bürosu’ndan Sevgül Uludağ şu bilgileri verdi:

“Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU üyesi PEO, DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in emekçi kadınlar büroları olarak 6 ve 7 Mart tarihlerinde örgütlü bulunduğumuz çeşitli işyerlerine 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde ziyaretlerde bulunmuştuk. Dikmen İlkokulu, Sosyal Hizmetler Dairesi, Öğretmenler Bankası, Tseri EKİSİ toplantısı ve Latça’daki Laiko Kahveleri’nde çalışan kadın emekçileri ziyaret ederek onlarla sohbet ettik, karanfiller dağıttık.

20 Mart 2025 Perşembe günü ise Lefkoşa’da PEO-ETKA binasının üçüncü katındaki etkinlikler salonunda Dünya Kadınlar Günü onuruna bir panel düzenliyoruz. Panele katılmak isteyenler için Ledra Palas geçiş noktasından ücretsiz olarak otobüsle ulaşım sağlanacak. Panelde Türkçe ve Rumca çeviri yapılacak. Panelin programı şöyledir:

• PEO Genel Sekreteri Sotirula Haralambus'un selamlama konuşması

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komiseri Jozi Hristodulu'nun selamlama konuşması

• DEV-İŞ Emekçi Kadınlar Bürosu adına Sevgül Uludağ'ın konuşması

• PEO Emekçi Kadınlar Bürosu Sekreteri Marina Stavrinu Kuku'nun konuşması

• Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikaların kadın bürolarının beşer dakikalık konuşmaları.

Panelin moderatörlüğünü Kıbrıs Diyalog Forumu'ndan Maria Zeniu yapacak ve iki toplumda da işgücü piyasası hakkındaki bir kılavuzu sunacak.

Etkinlik resepsiyonla tamamlanacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…”