İki ölümlü kazanın sanığı Soğukpınar’a 6 yıl hapislik

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda meydana gelen ve yaya olan Siful Islam ve Ripon Ali’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında yargılanan Örge Soğukpınar’ın aleyhindeki karar bugün açıklandı, Soğukpınar, 6 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın açıkladı.

Makheme, “Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu” 2 kişinin ölümene sebebiyet veren Sanığa, kamu yararını da göz önünde bulundurarak hapis cezası dışında bir ceza verilmesinin mümkün olmadığına bulgu yaptı.

Hapis cezasının süresini belirlerken, kazanın oluş şeklini, sanığın kazadaki kusurunu, kazanın sonucunu bir bütün olarak değerlendirdiğini açıklayan mahkeme, sanığı mahkum olduğu davalardan lehine ve aleyhine tüm değerlendirmeler ışığında 6 yıl hapis cezası ile cazalandırdıklarını açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 8 Şubat’ta saat 18.55’te Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 4 -5 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sol şeritte çift kabin FK 150 plakalı araçla seyreden Örge Soğukpınar’ın, Red Love Gece Kulübü önüne geldiği sırada yolun batı istikametine doğru yaya olarak seyreden, Alayköy’de sakin Siful Islam ve Ripon Ali’ye aracının ön kısmı ile çarpmış, aracın orta refüje çarparak, durmuş, şoför olay mahallinden kaçmıştı. Kazada ağır yaralanan iki yaya ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, Siful Islam 8 Şubat’ta 23.20’de, Ripon Ali ise 9 Şubat’ta 01.10’da vefat etmişti. Olay mahallinden ayrılan zanlı Örge Soğukpınar 9 Şubat’ta saat 10.00’da Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim olmuştu.