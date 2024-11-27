İki metre yükseklikten düşen kişi, yoğun bakıma kaldırıldı
İskele’de, dün, 46 yaşındaki Zhang Lıanfeng, merdivenle evinin çatısına çıktığı sırada, kayıp yaklaşık iki metre yükseklikten zemine düşüp yaralandı.
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İskele’de, dün, 46 yaşındaki Zhang Lıanfeng, merdivenle evinin çatısına çıktığı sırada, kayıp yaklaşık iki metre yükseklikten zemine düşüp yaralandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Lıanfeng, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisiyle Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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