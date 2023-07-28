İki kişi denizde hayatını kaybetti

Limasol’da ve Mağusa Bölgesi’nde denizde giren 70 yaşındaki bir kadın ve 25 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Limasol’da Lady’s Mile bölgesinde denize giren 70 yaşındaki kadın baygın, Protara'da denize giren 25 yaşındaki Afgan'ın cansız bedeni karaya vurmuş halde bulundu.

Her ikisi de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Limasol Genel Hastanesi ve Mağusa Genel Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan muayenede her iki şahsın da ölü olduğu saptandı.