“İki katı fazlasını ekiyoruz”

Geçtiğimiz hafta Dikmen’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından katledilen zeytin ağaçları, büyük üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili açıklamada bulunan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınadığını belirtti.

“Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa sürede tespit edilerek hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyorum,” diyen Başkan Çelebi, doğaya karşı işlenen bu suçu asla kabul etmediklerini vurguladı.

Çelebi, “Biz Dikmen Belediyesi olarak bu olay karşısında sessiz kalmayacağız. Katledilen zeytin ağaçlarının yerine iki katı daha fazlasını dikerek doğaya sahip çıkacağız,” ifadeleriyle yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu.