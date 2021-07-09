İki hız tespit kamerası devreye giriyor

Geçitköy ve Alayköy’e monte edilen hız tespit kameraları 11 Temmuz Pazar günü devreye alınacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Geçitköy’de ana yol üzerine ve Alayköy yolunda sanayi bölgesi kavşağına monte edilen kameralarda sürat sınırı saatte 50 kilometre olarak ayarlandı.

Söz konusu noktalara monte edilen ve çift yönlü hız ihlallerini tespit edebilecek olan kameralar, 11 Temmuz Pazar günü devrede olacak.