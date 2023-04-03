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İki gün boyunca fırtına, Çarşamba günü de yağış bekleniyor

İki gün boyunca fırtına, Çarşamba günü de yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarın ve çarşamba günü rüzgarın yer yer fırtınamsı esebileceğini, çarşamba gün sağanak da beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi yarın ve çarşamba günü rüzgarın yer yer fırtınamsı esebileceğini, çarşamba gün sağanak da beklendiğini duyurdu.

 Meteoroloji Dairesi'nin 10 Nisan’a kadarki tahminlerine göre, rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta  kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ve çarşamba yer yer fırtınamsı şeklinde esecek. Havanın genellikle parçalı bulutlu, 5 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanak yağmurlu olması  bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde yarın 26-29 derece, genelde ise 21-24 derece dolaylarında olacak.

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