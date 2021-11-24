İki dilli şarkılarla sıra dışı bir konser

“Kıbrıs Tek Yurt Hep Birlikte” ile “Kültür Hareketi” grupları, 27 Kasım Cumartesi günü öğlen saat 12.00'de Lefkoşa'daki Faneromeni Meydanı'nda adanın iki toplumunun bilinen ortak şarkılarının sunulacağı “Müzik/Müzik Panayırı” adlı iki toplumlu bir müzik etkinliği düzenliyor.

Kıbrıs’ın tanınmış şarkıcıları Niyal Öztürk ve Frederiki Tombazu müzik gruplarını “Let's Sing Together Band” adı altında bir araya getiriyorlar.

İki toplumun sevinçlerinde ve üzüntülerinde eşlik eden, yaygın bir şekilde bilinen ve iki dilde de söylenen şarkılarla harika bir müzik programını sunmayı hedefliyorlar.