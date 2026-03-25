İki ayrı trafik kazası... İki yaralı, alkollü bir sürücüye yasal işlem

Mağusa-Karpaz Anayolu ve Girne’de meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı, alkollü bir sürücüye yasal işlem yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde sürücü 51 yaşındaki Hakkı Ceyhan yönetimindeki GK 417 plakalı akaryakıt yüklü yakıt tankeriyle Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tanker, refüjdeki trafik levhasına çarptıktan sonra, yan kısmı üzerine devrilip iki takla attı ardından bordür taşlarına da çarparak tekerlekleri üzerinde durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Girne’de dün gece meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki araç çarpıştı.

70 miligram alkollü olduğu tespit edilen 25 yaşındaki Uğur Bekar, yönetimindeki MM 454 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti.

Bekar’ın aracı, bu esnada karşı istikametten gelmekte olan 33 yaşındaki Besim Biga yönetimindeki TZV 036 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kazada yaralanan MM 454 plakalı araç sürücüsü Uğur Bekar ile araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Işıl İdil, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavilerinin ardından taburcu oldu.

MM 454 plakalı araç sürücüsü Uğur Bekar aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.