İki ayrı trafik kazası… Biri çocuk üç kişi yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu ile Girne’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre ilk kaza, bu sabah saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

33 yaşındaki sürücü İzzet Dağaştı, 156 miligram alkollü içki tesiri altında Girne’de faaliyet gösteren bir otele ait araç park yeri içerisinde yönetimindeki NA 278 plakalı motosikletle seyrettiği sırada, dikkatsizce Öğretmen Hamdi Sokak'a giriş yaptı. Motosiklet sürücüsü, o esnada sokakta seyreden 33 yaşındaki Cengiz Alkaya yönetimindeki JB 835 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü İzzet Dağaştı, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak sağ elmacık ile burun kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle tedavi altına alındı.

Dikkatsizlik kaza getirdi

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada ise 70 yaşındaki Adıgüzel Yıldız yönetimindeki RH 693 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çembere geldiği için duran Galibe İyican Kont (K-48) yönetimindeki MG 391 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan MG 391 plakalı araç ise, o esnada önünde çemberi dönmekte olan araçlara öncelik vermek için duran 19 yaşındaki Ali Kahraman yönetimindeki GF 266 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan RH 693 plakalı araç sürücüsü Adıgüzel Yıldız ve araçta yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki S.İ.N. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan S.İ.N’nin sol bacağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından, her iki şahıs da taburcu oldu.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.